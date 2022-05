La reconciliación de Lina Tejeiro y Andy Rivera

La relación entre Lina Tejeiro y Andy Rivera ha sido más comentada desde su separación que durante todo el tiempo que tuvieron una relación. El fin de su romance se dio al inicio de la pandemia en el 2020, y que debido a sus proyectos personales y distanciamiento debido a las medidas sanitarias de aislamiento, decidieron terminar con su relación.

Lea también: Le recomiendan a Jessi Uribe no casarse con Poala Jara

Después de su separación, Lina Tejeiro fue la que mostró su lado más sensible en redes sociales, manifestando que dicha separación le había afectado emocionalmente, inclusive llegó a compartir canciones de desamor y despecho. Por su parte, Andy siempre se mantuvo al margen frente al tema evitando a toda costa mostrarse afectado por el tema. Sin embargo, los rumores de reconciliación aumentaron hace un par de meses cuando los seguidores de ambos llegaron a ver supuestas prendas de vestir de Andy en la habitación de un hotel en Miami.

Lea también: Daniela Ospina presenta su perfume el cual considera un sueño

Desde esas posibles sospechas de reconciliación, ninguno de los dos se volvió a comunicar frente al tema. Ahora, Lina ha decidido romper el silencio y compartir abiertamente su opinión sobre su regreso con alguna ex pareja. Tejeiro se ha demostrado muy cercana con sus seguidores, permitiéndoles establecer un vínculo mediante las redes sociales. Mediante la dinámica de ‘Caja de preguntas’ de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó “¿Volviste o volverías con un ex?”, a lo que ella decidió responder con un contundente “No, ni lo uno ni lo otro”.

Sin embargo, los internautas opinan todo lo contrario “Se muere por volver con Andy. No aguanta un ven acá de él.”, “La Mamita de Andy no lo deja”, “Menos mal que no, cada vez que se cruza con Andy no le quita los ojos de encima”, “Dentro de ella está que se muere por estar con Andy”.