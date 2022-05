Esposa de Lowe León se revela en redes sociales

Desde que Lowe se cuadró con Andrea Valdiri, su nombre no ha dejado de sonar en redes sociales, más por cosas malas que buenas, teniendo en cuenta que el malo del cuento salió siendo él.

Ahora que Andrea Valdiri se ha casado con Felipe Saruma, su vida sentimental está más estable que nunca, pero definitivamente, los seguidores no olvidan el pasado y no hacen más que sacarle en cara la relación de los dos.

Por un lado, Lowe, según muchos, se mostró como la persona más romántica y cariñosa del mundo, pero para sorpresa de todos, no solamente no terminó siendo de esta forma, sino que ahora mismo, ni siquiera conoce a su a propia hija, algo demasiado criticado por los seguidores. Las cosas con Andrea Valdiri terminaron de la peor forma y su relación es nula.

Luego de que recientemente dejaran sus trapitos al sol en plena red social, han atacado nuevamente a la esposa de Lowe, con quien ya comparte una hija, dejándole saber que piensan que sus predicaciones sobre la Biblia, son bastante falsas.

En una publicación, una seguidora le comentó “¿Ella es la predicadora?” con un emoji de risa, a lo que Liceth Cordoba contestó:

“Mucho gusto me presento, pastora para usted. ¿Cómo más es que me dicen? Te mando un besito así seas un perfil falso. Desde hace muchos años comparto los mensajes diarios de la Biblia, desde antes de este lucurero público. En fin, eso es motivo de burla para algunos. Lo más bacano es que es que entre más me critiquen, más me motivan a seguir compartiendo la palabra. Que viva la predicadora”

Lo cierto es que muchos no están de acuerdo con la pareja, sobre todo porque aseguran que se dio en medio de una infidelidad. La pareja ya tiene una familia conformada y han dejado saber que los comentarios de este tipo, no tienen relevancia para ellos.