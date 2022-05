La razón por la que el nacimiento de Sara Uribe estuvo en peligro

Sara Uribe es una de las figuras colombianas que más actividad tiene en las redes sociales, interactuando con sus seguidores y contando todo tipo de anécdotas. Pero en este caso, fue el papá de la modelo quien tomó las riendas y relató que el nacimiento de su hija pudo haberse comprometido debido a que estuvo a punto de involucrarse con una mujer diferente de con quien se casó.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora compartió que estaba de paseo con su papá, y durante el viaje, un pasajero que los acompañaba grabó una de las historias en las que contó que estuvo a punto de casarse con otra mujer, dejando ver que su casi suegro le dijo que si contraía nupcias con su hija, él le regalaba un apartamento en Miami.

Sin embargo, él comentó que si bien se sentía atraído por la mujer en cuestión, decidió dejarlo todo porque se dio cuenta que “no le gustaba mucho a la vieja”. “Él se dio cuenta de que no le gustaba tanto a la vieja. Pero papi, uno se hace querer papi”, escribió la modelo.

Seguidamente, Sara Uribe reconoció el peligro de esta historia ya que si su papá se casaba con otra mujer entonces ella no habría nacido. “Tuviéramos apartamentico en Miami. O yo no sería hija suya, pues. Pero me tiene a mí: una ganancia muy grande”, reflexionó.

El papá de Sara Uribe volvió a tener contacto con la misteriosa mujer

A pesar que evidentemente no contrajo nupcias con la mujer de la historia, el papá de Sara Uribe recordó que recientemente ella volvió a contactarlo. Sin embargo, no dejó muy claro con qué intenciones lo hizo y qué pasó después.

“Hace poquito tiempo, es que hace muy poco tiempo, cuando se dio cuenta que usted era mi hija y todo el cuento”, relató el hombre. “Ah, ahí sí quiso salir con usted”, dijo Sara en un tono molesto.

Instagram: @sara_uribe

