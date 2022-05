Sara Uribe responde sarcásticamente si Fredy Guarin es buen padre

Desde abril de 2020, la separación entre Fredy Guarín y Sara Uribe se hizo pública y oficial, desatando todo tipo de rumores y dejando muchas preguntas en sus seguidores. Pero ahora a poco más de dos años del suceso, la presentadora aprovechó una pregunta de sus fanáticos para responder respecto a cómo ha sido el papel de papá del futbolista después de su rompimiento, todo a su estilo relajado y sarcástico.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la modelo estuvo hablando sobre diversos temas de su vida, desde su relación sentimental actual hasta detalles de su vida diaria. Pero Uribe también quiso tocar un tema de su pasado, trayendo a colación la relación que tuvo con Guarín con una pregunta de sus seguidores: “¿Qué tal es Fredy Guarín como papá?”.

Ante la pregunta, Sara Uribe contestó de manera muy sarcástica al seguidor, haciéndole saber que era un tema muy privado para difundir en las redes sociales, en especial cuando involucra a otra persona:

“Mándame tu número que ya mismoooo te voy a llamar a contarte todo”, respondió la empresaria en una de sus historias de Instagram poniendo algunos emojis al final, evadiendo también la pregunta en el proceso.

¿Por qué se separaron Sara Uribe y Fredy Guarín?

De acuerdo con una sesión en vivo que la modelo compartió en Instagram, dejó ver entre líneas que una de las razones por las que decidió terminar su relación con Fredy Guarín se debió a un difícil momento que ella estaba atravesando, indicando que tuvo un episodio depresivo que pudo haberla llevado a tomar la decisión de culminar su romance.

“Yo estaba en una depresión muy brava, yo me había venido de China, estaba con mi niño en un hotel en Bogotá, me llevé a mi mamá de Medellín y mi mamá se me complicó de un momento a otro. Yo dije, ‘juepucha, ¿qué está pasando?...mi relación, mi familia, mi trabajo, todo mi entorno’”, relató la colombiana en la sesión.

