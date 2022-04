Luisa Fernanda W habló de un segundo embarazo

Luego de Máximo nacer, lo cierto es que Luisa y Pipe se han vuelto una de las parejas más bonitas y estables de la farándula nacional, además que, debemos admitir, la personalidad del niño ha conquistado a todos los seguidores de la pareja, así que muchos quieren saber si realmente la pareja podría estar pensando en tener un segundo bebé, teniendo en cuenta que Máximo ya esta más grande.

A pesar de la insistencia de muchos, la verdad es que Luisa es quien más se opone al asunto en este preciso instante, además en alguna oportunidad había dejado claro que si llegaba a estar embarazada, no lo iba a anunciar porque para ella era una etapa demasiado personal y solo se debe hacer cuando la mujer este lista para ello “Les cuento que hoy me desperté y empecé a recibir mensajes como ‘Lu, ¿es verdad que estas embarazada? cuenta’ hay mucha gente que se alegra quizá otros que no. Yo pienso que una mujer debe anunciar un embarazo cuando su doctor se lo recomiende. Pero bueno que les digo, vuelvo y respondo lo mismo, si yo estoy embarazada esperemos a que por lo menos me crezca la barriga para yo salir a anunciarles con felicidad, pero si no me crece la barriga quizás solo estoy trocita o se me inflamo el colon porque eso pasa, entonces esperemos a que el tiempo lo diga, no estoy negando nada ni confirmando nada. Si si lo estoy esperemos a que crezca la barriga y si no es que simplemente sufro del colon” terminó por decir Luisa Fernanda W.

Así que tendremos que esperar para saber si es cierto o no, pero no es lo único de lo que se habla de la cantante, pues de hecho hace poco estuvo presente en un evento de Merengue en el cual subió a cantar y muchos de los presentes afirmaron que apenas subió al escenario empezaron a abuchearla “se presenta en el concierto Viva El Merengue y que cantidad de burlas y chiflidos que recibió... como que el único que la quiere es Pipe Bueno” llegaron a afirmar de ella en redes sociales.