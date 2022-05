Aumentan las posibilidades de que Luisa Fernanda W esté embarazada

Luisa Fernanda W, a pesar de ser una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia, suele ser privada con cierto tipo de temas, sobre todo cuando de su familia se trata. No es la primera vez que le preguntan por un nuevo integrante de la familia, teniendo en cuenta que ella había dejado claro anteriormente que probablemente la agrandarían y le darían un hermano o hermana a Máximo.

Lea también: María Teresa lideró al equipo naranja al triunfo en MasterChef

A muchos el embarazo de Luisa les pareció eterno, teniendo en cuenta que fue demasiado público el asunto y ella no le daba ni pena ni miedo mostrar todo el proceso de la dulce espera. Sin embargo, el tema ahora parece incomodarle un poco ¿Por qué? varios aseguran que lo esta esquivando porque de nuevo está esperando un hijo de Pipe Bueno.

Lo cierto es que Luisa Fernanda hace poco compartió una foto en donde se le veía un poquito de estomago, publicando cuatro letras “DMGC” lo que muchos supusieron, se trataba del nombre del nuevo bebé. Ante esta publicación, Luisa no se pronunció, dejando a todos con la expectativa.

Lea también: ¿Tortura? Indignación en redes sociales por “castigo” en el Desafío: The Box

Desde hace varios días se viene mencionando el tema y en repetidas ocasiones le han preguntado a ella, pero no ha respondido con claridad. Ahora, vuele a relucir en su caja de preguntas, pues un seguidor con la curiosidad de por fin saber le dijo “Estamos ansiosos por saber si estas esperando otro bebé” a lo que Luisa respondió:

“Me parecer hermoso la gente con buen vibra, pero yo creo que es la misma presión de la gente como que no lo deja y uno dice ‘si estoy o no estoy embarazada por qué tengo que gritarlo a los cuatro vientos’. Una persona embarazada lo dice cuando lo quiera anunciar con bombos y platillos, cuando se sienta cómoda. O si no lo quiere decir, perfecto. Un embarazo no se oculta, igual en cualquier momento se va a notar, entonces, esperemos a ver. Dios quiera que si”

Varios seguidores indican que el hecho de darle tanta vuelta, simplemente es una respuesta obvia.