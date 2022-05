‘La Segura’ aparece en redes sociales hablando de su estado de salud

‘La Segura’ no ha iniciado su año como todo el mundo quisiera o ella misma deseara, teniendo en cuenta que su salud no ha sido la mejor. No ha sido por falta de trabajo o falta de contenido, pero todos sabemos que cuando no hay salud, no hay nada.

Natalia ha sido una de las más grandes en toda Colombia respecto al contenido digital, logrando tener miles de seguidores y personas que la respaldan. Gracias a su contenido, cuenta son estos fanáticos que están pendientes de ellas en todos los aspectos, sobre todo cuando de salud se trata.

Desde hace varios meses, Natalia viene sufriendo de varios dolores que no la dejan estar tranquila. Inicialmente se pensó que era por el accidente que tuvo cuando era más joven, cuando le dieron dos disparos en la espalda, pero por lo que se vio, no se trata de nada de eso.

Después de varias operaciones pensando que se trataba de biopolímeros, la salud de Natalia no mejoraba y de hecho empeoraba cada vez más. Sin embargo, luego de tantas cosas por las que pasó en donde estuvo a punto de no caminar, Natalia habló sobre el tema y afirmó que no cambiaría nada de lo que tuvo que vivir:

“No le quitaría ni un minuto, ni un segundo, de esos siete meses que viví tan horribles, porque, primero soy de las que piensa que nada, absolutamente nada pasa por casualidad, ni los momentos buenos ni los momentos malos, siempre hay algo detrás, siempre hay un propósito, se los digo que desde las más pendejas hasta las más importantes y hoy por hoy, se los prometo, que estoy viviendo una vida mejor y mucho más feliz. Me volvió a encender esa llama”

‘La Segura’ afirmó que después de esto abriría una fundación para ayudar a las personas que no tenían los recursos suficientes para recuperarse, añadiendo también que luego de tantas pruebas que le había realizado, aun seguía sin saber qué era lo que le había pasado.