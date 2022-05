Le recomiendan a Jessi Uribe no casarse con Paola Jara

Los dos cantantes hace un buen tiempo están pasando por su mejor momento, pues a pesar de no haber sido muy bien recibida su relación al principio, los seguidores se han acostumbrado a ello. ¿Qué pasó en un inicio? La relación empezó llena de rumores, en donde Jessi Uribe quedó como un esposo infiel, teniendo en cuenta que al principio él y Paola eran muy buenos amigos, salían a tomar, trabajaban en concierto.

Todo quedó en la mesa cuando se dieron cuenta que tenían un romance entre ellos, así que el perjudicado no solo fue él, sino ella también porque la tildaron de metida en una relación y en un matrimonio.

A pesar de estos inconvenientes, los dos famosos siguieron su relación de la forma más tranquila posible y por lo que se ha visto, no solo se trataba de un romance pasajero, sino del futuro, en donde están pensando en llegar al altar, y también traer más hijos al mundo.

En redes sociales, gracias a la caja de preguntas y sugerencias que ponen a disposición los famosos, se vio que varios usuarios le recomendaban a Jessi que no se casara ¿Por qué? “No te cases. No es pregunta ni chisme, pero no cometas más errores. Mejor así” decía aquél comentario en internet, a lo que Jessi respondió con toda la tranquilidad del mundo:

“Yo en mi vida soñé casarme por la iglesia, y lo haré con el amor de mi vida con el poder de Dios. Estuve casado por lo civil y tampoco fue un error, tengo cuatro hermosos hijos de esa relación y los amo, son mi vida” afirmó el cantante.

Pero no solo dejó saber eso, de hecho confesó que el matrimonio sería una realidad y que los hijos estaban en mente, probablemente sería muy pronto. la llegada del primer bebé por parte de la pareja.