Luisa Fernanda W fue a “rematar” en la casa de Maluma y conoció a Madonna, ¿A que olía la reina del pop?

Tanto Luisa Fernanda W como Pipe Bueno son amigos muy cercanos a Maluma, casi que hermanos, según lo afirmó ella misma. No es sorpresa que la pareja estuviera en el tremendo show que dio en el Atanasio Girardot, teniendo en cuenta que se celebrarían los 10 años de carrera que Maluma lleva en la música.

El momento más emotivo y más comentado de la noche, fue cuando apareció Madonna en el escenario, quien era la gran invitada del colombiano. Varias opiniones salieron a partir de dicho encuentro, la primera, la emoción que sintieron todos al presenciar un show de la reina del pop y segundo, que al parecer ya no está del todo bien para seguir dando conciertos en vivo, criticándola por sus movimientos a la hora de bailar y cantar, que para muchos, solo fue playback.

Pasó lo que se esperaba. Luego del espectáculo los famosos salieron a festejar el éxito que fue el concierto ¿Dónde? Luisa Fernanda W reveló todo:

“Juan Luis le escribió a Pipe y le dice ‘Mirá vamos a ir a rematar a mi casa, va a estar Madonna, pero solamente pueden ir tu y Lu’. Fuimos y lo primero que hizo Juan Luis cuando llegamos fue presentarnos a Madonna, eso fue así de una y yo de verdad estaba muy nerviosa, yo no sirvo para idolatrar a nadie, pero uno se pone nervioso. Me cogió la mano y me dio beso en el cachete, me pareció muy cordial” Afirmó Luisa.

¿Por qué no hubo foto del momento? Al parecer una de las reglas es que por favor nadie le pidiera fotos y Luisa Fernanda acató la orden y no grabó absolutamente nada.

Pero eso no fue todo lo que reveló, porque una seguidora le preguntó por el olor de la reina del pop “De hecho, yo le dije que olía delicioso, eso me faltó contarlo. Ella me dijo ‘Thank you’. Huele a mujer muy millonaria, es como un olor de millones de pesos ahí. Así huele” Terminó por decir Luisa.