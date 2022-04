‘La Segura’ borró un video muy importante de su perfil ¿Por qué?

Natalia Segura, como es su nombre real, apareció luego de varios meses de estar pasando por una difícil situación con su salud, afirmando que volvería a hacer lo que más le gusta, contenido digital y videos. Sin embargo, por una extraña razón, la el video del anuncio dejó de aparecer en su perfil.

Recordemos que el anuncio era un evento importante teniendo en cuenta que duró varios meses hospitalizada por diferentes complicaciones que tuvo, pues inicialmente se operó por un dolor en la espalda, creyendo que se trataba de las consecuencias de biopolímeros, luego, su herida de infectó, el dolor siguió y para tratarlo le medicaron un parche que lo único que hizo fue traerle males mayores, teniendo en cuenta que debido a eso le dio espasticidad en su pierdas, lo que genera que se pongan tan duras que le impidieron caminar.

luego de estar internada hasta tres veces, la creadora de contenido quizo hacer un gran regreso a sus redes sociales por medio de un video mostrando varios momentos complicados que vivió, con su cara hinchada, la incapacidad de ir al baño sola y hacer sus necesidades básicas, lo que generó cierta sensibilidad en los seguidores que le dejaron muchos mensajes de amor y de apoyo.

A pesar de contar con más de 9 mil comentarios, el video ya no está disponible, pues ella aseguró que una parte del video, en realidad, no debería ir ahí, el cuál no explicó en específico, pero varios afirman que se trata del momento en el que aparecer su ex amiga Isabel, pues recordemos que las dos se pelearon, algunos dicen que la madre de Natalia tuvo que ver afirmando que Isabel se iba de fiesta mientras su hija estaba muy mal de salud, insinuando que estaba siendo mal amiga.

No se sabe que ‘La Segura’ volverá a subir el video eliminando el pedazo pero le agradeció a todos los que le enviaron un mensaje de amor.