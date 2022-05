¿Un iPhone? Eso le regaló Yeferson Cossio a uno de sus seguidores

El polémico influenciador paisa Yeferson Cossio se ha convertido nuevamente en tendencia debido a que en esta ocasión ha decidido entregarle un costoso iPhone a uno de sus seguidores, sin embargo, no quiso dejársela tan fácil y le puso un divertido reto con motivo de que ahora, se convirtió en la persona con el celular más costoso de América Latina.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 9 millones de seguidores, el creador de contenido digital compartió un video donde puso a escoger a uno de sus seguidores entre un iPhone y una caja, la cual podría contener algo aún mejor o peor.

“Píllelo pues, bro. Yo aquí tengo un celular es un iPhone (...) y aquí hay una caja que puede tener cualquier cosa y usted se puede quedar con uno de los dos, usted tiene que elegir (…) ¿La caja misteriosa? ¿Usted está seguro de que quiere una caja en vez de esto? (…) ¿Seguro? Jajaja”, le decía constantemente Cossio a la persona que participó.

Así las cosas, el hombre empezó a tomar su decisión, pero la hermana de Yeferson, Cintia, insistía constantemente en confundir al seguidor, sin embargo, este finalmente escogió y levantó la caja encontrándose finalmente con un banano.

No obstante, Cossio procedió a entregarle el celular de igual manera, a lo que el participante agradeció el gesto.

“Qué regalo, parce, que los quiero mucho y que Dios les sigan dando tanta salud y tanta fortaleza para hacer sus cosas”, comentó.

Finalmente, Yeferson comentó junto al video que estuvo cerca de dejarle el banano al hombre, pero prefirió entregarle el dispositivo.

“Casi le hago la broma al parcero: le iba a dejar el banano, me iba a ir y volvía a la media hora al darle el cel. pero me dio cagada, de pronto se iba y no lo veía más jajaja”, puntualizó.