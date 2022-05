“No le sumes preocupación al proceso”: Andrea Serna habló sobre ser madre a los 37

Andrea Serna se ha convertido en una de las presentadoras más importantes de Colombia debido a su paso por diferentes formatos que la han hecho ganarse el respeto y la admiración de todo el público, televidentes e incluso, participantes de los reality show en los que asume el rol de conductora.

De hecho, recientemente volvió a convertirse en tendencia debido a que tuvo la responsabilidad de expulsar a uno de los participantes de ‘El Desafío: The Box 2′, en el que actualmente se encuentra trabajando, justo después de que el “desafiante” rompiera una de las reglas básicas de convivencia del programa.

Así las cosas, Serna decidió aprovechar sus redes sociales para realizar una dinámica de preguntas y respuestas donde sus seguidores pudieron conocer un poco más de su vida, su percepción, e incluso, recibir algunos consejos, de hecho, hubo quienes le preguntaron por su peso, comidas favoritas y también sobre su maternidad.

Una de las internautas, curiosa sobre el rol de Andrea como madre de familia, le preguntó cómo había sido ser madre a los 37 años, una edad donde, ante los ojos de muchas personas, ya se es mayor para tener hijos.

“Andre, fue muy difícil ser madre a los 37? Tengo 35 empecé a buscar y me asusta que tarde más años”, fue la pregunta de la usuaria de las redes sociales.

Inmediatamente la presentadora respondió asegurándole que no debía darle más preocupación de lo normal y la incentivó a seguir adelante con la oportunidad de ser madre.

“No le sumes preocupación al proceso, disfrútalo, finalmente has tomado la decisión así que espera con confianza y alegría, yo me demoré un tris, pero mira, aquí estamos, ya verás que todo va a salir muy bien”, escribió Serna junto a la imagen de su hija.