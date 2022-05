“Se mueve más un Alka-Seltzer en un masato”: Carolina Cruz sorprende bailando en un traje bastante sexy

Desde hace años que una de las presentadoras más talentosas y bellas del país es Carolina Cruz, a quién todos conocemos por estar presente en los realities más importantes del país. Ademas de ello, su faceta como modelo también es una de las más conocidas, destacada por su naturalidad y por su profesionalismo. No es extraño que Carolina siga siendo la representante de varias marcas o aparezca luciendo un traje sexy en redes sociales, recordándonos que es aun es una de las imágenes nacionales de la belleza.

A pesar de no verla ahora en su faceta de modelo en televisión, sigue estando presente en la pantalla nacional en el programa de Caracol Tv ‘Día a Día’, un formato mucho más familiar. Sin embargo, de vez en cuando en redes sociales Carolina muestra un poco más y en esta oportunidad, vimos que estaba posando para unas fotos, aun no se sabe para qué, con un body negro que dejaba al descubierto sus piernas muy bien tonificadas y su cintura.

Lo que más llamó a atención, es que en un momento dado la presentadora se puso a bailar mientras sonaba ‘Single Ladies’ de Beyonce, la cuál quedaba perfecto con el traje que tenía. Se pudo percibir que la presentadora estaba mostrando sus mejores pasos pero al parecer muchos de los seguidores no estaban de acuerdo con ello y empezaron a criticarla “Y ella cree que baila mucho, que es la mejor bailarina de ‘Día a Día’” “Es bonita pero, se mueve mas una fila de Familias en Acción que esta mujer” “Se mueve más un alkaseltzer en un masato”

Pero no todo fue malo, de la defendieron ante tantos malos comentarios “Casualmente las que critican son del mismo género y no tienen ni la mitad de lo que tiene ella. Quiéranse y apoyen a su género en vez de destruirse y comentar cosas que no aportan”