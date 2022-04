Maleja Restrepo le pone los puntos sobre la mesa a Tatan Mejía por estar de coqueto

Tatan es ahora mismo, uno de los concursantes preferidos de MasterChef, por su talento, su personalidad y su chispa que encanta a varios espectadores. Las relaciones entre compañeros es lo más gracioso y entretenido de ver, aparte de los deliciosos platos que se preparan cada noche, y hemos podido ver que en general todos con todos se la llevan muy bien, quizá no tanto a la hora de competir, pues todos están sobreviviendo como se puede.

Una que otra cosa ha llamado la atención en el programa, sobre todo cuando se trata de coqueteos y de amor, y aunque la mayoría tiene pareja, hasta besos han habido. Tatan ha sido uno de los concursantes que más de una vez se ha puesto rojo por situaciones incomodas, sobre todo cuando Claudia, que es su amor platónico y su amiga, y a veces le hace algún comentario que lo intimida.

Pero, definitivamente, la situación más incómoda que ha tenido que vivir Tatan ha sido cuando Aida, cuando al frente de todos, le cogió la cara al deportista y le dio un beso. Él lo primero que dijo es que se le iba a acabar el matrimonio, suponiendo que a Maleja no le gustaría para nada le acto. Sin embargo, sabemos que la pareja cuenta con una gran confianza entre ellos, además de ser relajados en muchos temas.

Por lo que nos dejó ver Maleja en sus redes sociales, se disfrutó mucho ver el momento que pasó su esposo y aprovechó para sacarle jugo al Tatan y le dijo que el día que ella se encuentre al español Mario Casas, no podía decirle nada cuando quisiera robarle un beso. Lo que no esperaba ella, es que Tatan le dijera que el incluso le tomaba la foto, pero el también tenía derecho a robarle un beso a Claudia. La misma presentadora contestó que por decir eso, el deportista no merecía de nada.

Dicho video causó mucha gracia entre los seguidores que aman la relación que tienen los dos famosos.