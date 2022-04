¿Quiénes deberían salir de MasterChef?

Poco a poco van quedando los mejores cocineros del programa y la competencia cada vez se pone más dura. A pesar de que la mayoría se lleva bien, lo cierto es que la competencia entre ellos puede sacar aspectos negativos de cada uno, dejando ver sus lados más oscuros o groseros.

Tatán Mejía, Manuela Gonzalez y Natalia Ramirez son los concursantes más queridos y cada noche los apoyan con sus platos por tener no solo talento, sino una personalidad dulce y solidaria. Pero como todo en la vida, siempre están los “odiados” o no tan queridos del público, como lo era Pamela en su momento, Tostao que fue tan no deseado, que celebraron y sacaron memes en redes sociales por su salida. Aco fue sentenciado luego por su mala actitud frente a Pamela y sus fuertes palabras contra ella y finalmente Isabella, que desde el inicio del programa ha sido criticada por ser tan competitiva, no recibir consejos y hasta ponerse brava cuando le llaman la atención.

Cada vez que llega noche de eliminación, en redes sociales se ve la clemencia que hacen muchos para que alguno de los indeseados salgan. Esta vez los primeros en la mira son Aco e Isabella, que precisamente están con delantal negro hoy, ya que no pudieron salvarse luego de presentar “el peor plato de toda la competencia” como afirmó uno de los jurados, critica que le costo escuchar a Isabella, quien para muchos, piensa que es la mejor y no falla ninguna vez.

Obviamente los comentarios por parte de los espectadores no se hizo esperar, afirmando que les daba un poco de alegría el saber que les había ido mal, teniendo en cuenta que siempre estaban criticando a los demás y poniéndose por encima de varios de sus compañeros. ¿Qué pasará? si alguno de los dos, Aco o Isabella, llega a salir, la fiesta en redes será grande.