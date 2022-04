¿Lina Tejeiro ya tiene nuevo amor? Esto publicó la actriz

Desde hacer varios años que no conocemos una pareja oficial de la actriz, teniendo en cuenta que afirmó en repetidas ocasiones, que no está interesada en conocer a personas que no cumplan con sus expectativas en cuanto a madurez emocional.

Recordemos que la última vez que Lina estuvo enamorada, fue con Andy Rivera, una relación catalogada por muchos, demasiado tóxica, teniendo en cuenta que en varias oportunidades se separaron y volvieron. Se supo igualmente, que la mamá del cantante no estaría de acuerdo con el romance, pues Andy se veía triste en muchas ocasiones. Sumado a esto, la relación tan pública de Lina con Campuozo, hizo que varios seguidores lo compararan con el cantante, asegurando que Andy no era el adecuado para estar con la actriz.

A pesar de que muchos no estaban de acuerdo con la relación, Lina aseguró que la superación de la relación no estaba siendo fácil porque realmente lo amaba. A partir de allí, Lina ha sido más precavida con lo que muestra en redes sociales, sabiendo que los seguidores normalmente critican.

Desde hace varios meses salieron rumores de una posible reconciliación entre Lina y Andy, ya que uniendo cabos, los seguidores afirmaron que se estaban volviendo a encontrar, unas veces más públicas que otras, como por ejemplo el concierto de Greeicy y Mike Bahía, en donde Aida Victoria Merlano, aseguró que la actriz se perdió en un momento de la noche ¿haciendo qué? no dio detalles.

Ahora la actriz ha dejado un poco locos a los seguidores, pues publicó un mensaje en sus redes sociales hablando de “alguien” que podría ser el amor de su vida “Hueles al amor de mi vida, a independencia, a responsabilidad emocional y empatía” ¿quién es ese alguien? algunos apuntan solo se trataría de un mensaje general para dejar ver qué es lo que está buscando ahora mismo.