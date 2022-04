Epa Colombia le responde bravísima a su “amiga” ‘La Barbie Colombiana’

Epa Colombia cada vez se queda más sin amigas, como lo afirmó, ya que según ella, muchas de las que solían estar a su lado se han llenado de envidia ante el éxito que está teniendo con su empresa. ‘La Jesuu’ y Andrea Valdiri se han vuelto las personas más cercanas a ella, pero no siempre fue así.

Anteriormente, una de las personas más intimas era la propia ‘Barbie Colombiana’ con la que se le veía constantemente en redes sociales, de viaje o celebrando. Sin embargo, después de un tiempo, las cosas dejaron de ser así y a ‘La Barbie’ no se le volvió a ver ¿qué paso?

Los detalles exactos no los conocemos teniendo en cuenta que Daneidy ha sido reservada con el tema, pero lo que si hemos notado es que al parecer la amistad no terminó nada bien, pues su ex amiga ahora mismo estuvo revelando información privada de ella ¿cómo qué?

‘La Barbie’ afirmó que Epa Colombia siempre lloraba en sus historias para que la gente sintiera compasión de ella, como cuando compró su edificio, su primer camión y en varias oportunidades cuando le agradeció a sus seguidores por haberle cambiado la vida.

Pero no solo eso, de hecho una vez cuando se reunió con Yina Calderón y decidió ayudarle con publicidad para sus fajas, teniendo en cuenta que su cuenta privada había sido cerrada. Ese día se tomaron algunas cervezas y lo mostraron en redes sociales, ‘La Barbie’ estuvo con ella y cuando llegaron a la casa, Epa Colombia le aseguró a Diana Celis que Yina había tratado de emborracharla y hasta sobrepasarse un poco. Según relata ‘La Barbie’ ella quedó demasiado sorprendida por la forma en la que le mentía a su propia novia.

Ahora que la empresaria presumió su procedimiento estético en redes sociales, su ex amiga volvió a delatarla, ya que Epa Colombia aseguró que no tenía biopolímeros y ‘La Barbie’ la contradijo revelando un audio de su conversación en donde Daneidy aseguraba que si los tenía y que por medio de un trato se lo extraería.

Ante esto Epa Colombia no se quedó callada y aseguró que no tenía más amigos porque solamente le sacaban los trapos al sol y que con esas amigas, para qué enemigas. Terminó por decir que ella estaba haciendo eso debido a una envidia por su éxito.