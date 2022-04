La súplica de ‘Epa Colombia’ para que compren sus keratinas

Desde hace unos días una de las ex amigas de Daneidy Barrera conocida como ‘Epa Colombia’, hizo pública un hecho que se dio al momento de iniciar el negocio de las keratinas. Fernanda en las redes sociales mencionó “Ella decidió mejor no decir nada. Ella acudió a que le diga de qué está hecho porque en el grupo de WhatsApp los distribuidores y muchos clientes se quejaban de que era gelatinoso, que producía gran cantidad de caspa o que su consistencia no era buena”.

Después de dichas declaraciones, ‘Epa Colombia’ ha decidido de alguna forma calmar las polémicas entorno a la calidad de su producto y respondiéndole de manera indirecta a Fernanda. Es por eso que este 27 de abril, la empresaria hizo un llamado a todos sus seguidores mediante sus historias de Instagram para que confíen en la calidad de los componentes de las keratinas pese a los comentarios negativos que han recibido sus keratinas.

¿Un llamado desesperado?

Después de tratar de comentarle a sus seguidores las aclaraciones sobre su producto, y de algún modo lanzándole pullas a ‘La Barbie’ mencionando “Mi keratina es la mejor del mundo y de Colombia”, prosiguió a abrir un poco más su corazón, recalcándole a todas las personas que la han apoyado con su empresa, que siempre está dispuesta a mejorar, y eso incluye estar en constante asesoría por parte de químicos expertos en estética para poder seguir ganando reputación y por ende dinero a la empresa.

Pero lo que más llamó la atención para muchos fue el mensaje con el que cerró la serie de videos. En el mensaje, ya que recalca que los productos tendrán una nueva formula. Este fue el mensaje que publicó la empresaria en su cuenta que está por llegar a los 6 millones de seguidores.