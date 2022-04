Andy Rivera pensó retirarse de la música ¿No es lo suficientemente bueno?

Andy Rivera ha sido un reconocido cantante de música urbana, pero también por ser el hijo de Jhonny Rivera, uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia. Para muchos, la vida de los artistas está llena de lujos, reconocimiento, fama, amoríos y en ocasiones son señalados por llevar una “Vida loca”, pero en ocasiones los mismos artistas han abierto su corazón y han reconocido que los tropiezos existen y han llegado a dudar de sus carreras musicales, y ese fue el caso de Andy Rivera.

Mediante su cuenta de Instagram el pereirano se sinceró con todos sus seguidores y decidió comentar el difícil momento que vivió en España “Mi gente, estoy nervioso, no les puedo mentir. Nos vamos lejos y la verdad siento mucha nostalgia. Hace 4 años que fui a España a hacer una gira y tuve una experiencia muy difícil”, inició su confesión.

“Yo pensé en retirarme de la música en esa gira. Los sitios eran vacíos y dije: ‘Yo ya no sirvo para esto, la musiquita del ‘flecho’ ya no gusta’. Pero miren la perseverancia y la lucha lo que hacen. Siento que todo va a ser muy diferente, que esta experiencia va a ser linda y que Dios me va a recompensar… no solo desde el punto de vista musical”, mencionó. “España es un país que tiene historia en mi vida. Allá nos fuimos a guerrearla con mi mamá cuando la situación de platica estaba muy dura y salimos adelante gracias a Dios luchando por allá. Los amo, no me fallen Barcelona, Pamplona y Madrid”, Concluyó.

Esos duros momentos que confesó no han sido impedimentos para que el artista siguiera luchando por sus sueños, que después de varios años, encontró en su casa, Colombia su público quien lo ha apoyado incondicionalmente en su música.