Jorge Rausch cree que Isabella Santiago es una competidora complicada

A medida que pasan las semanas, la competencia en la cocina de MasterChef Celebrity se vuelve cada vez más desafiante y con todo tipo de emociones aflorando. Y es que además de la rivalidad entre los competidores, hay otro tema polémico que ha estado tomando relevancia en los últimos días protagonizado por la concursante Isabella Santiago quien ha sido atacada en las redes sociales por su actitud de superioridad en la cocina. Y hasta Jorge Rausch está de acuerdo con eso.

Esto se evidenció hace un par de semanas en la gran cocina del programa cuando la modelo y el chef tuvieron un encuentro en el cual se hizo evidente que tiene sentimientos encontrados con ella, todo debido a no seguir las indicaciones de los expertos.

Durante un reto de equipos en el cual Isabella estaba trabajando con Estiwar y Corozo, cada grupo debía encargarse de preparar diversos platillos criollos de diferentes países para impresionar a un gran número de chefs invitados. Y a pesar que la actriz no era la capitana, esta tomó las riendas y se hizo sentir.

Pero cuando Jorge Rausch visitó la estación del equipo, notó que la cebolla aún no estaba en la olla y que eso retrasaría el resultado final. “¿Y eso por qué no está en la olla? Isabella puede ser dictadora, pero yo soy chef”, dijo el jurado al grupo, quien ya tenía conocimiento sobre cómo Isabella Santiago había estado desenvolviéndose.

Isabella desafió al chef Rausch

A pesar que el experimentado cocinero le pidió al equipo que se encargara de la cebolla, Isabella le dijo a Rausch que confiara en ella y que aún no debía hacer nada con el ingrediente, mientras que le susurraba a sus compañeros que en efecto no le hicieran caso a las instrucciones de Jorge.

Sin embargo, el juez le dejó en claro que ella no era la capitana y que no era su decisión, poniéndola en su lugar en el proceso: “Esto no es un tema de confianza, es un tema de que estoy viendo que la técnica está mal. Si usted lo quiere dejar así, yo no voy a alegar. Que el capitán lo apruebe”.

Cabe destacar que el equipo perdió el desafío y fue directamente al reto de eliminación, dejando fuera de la competencia a Corozo, el líder original del equipo que comandó Isabella.