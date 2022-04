“Yo cómo iba a saber”: La reacción de Isabella Santiago con Jorge Rausch

Después de que Tatán Mejía se alzara como ganador del reto de ‘caja misteriosa’ en el capítulo del 25 de abril de MasterChef Celebrity, tenía la responsabilidad de asignarle a cada uno de sus compañeros el tiempo del que dispondrían para cocinar en un reto que dejaría algunos delantales negros en ‘la cocina más importante del mundo’.

Así las cosas, el motociclista podía asignar desde 20 hasta 40 minutos por cocinero, dándole el menor tiempo a Natalia Ramírez, Ramiro Meneses y Carlos Báez, 30 minutos para Aida Morales, Aida Bossa, Manuela González y Cristina Campuzano y el mayor tiempo fue asignado a Estiwar G, Aco Pérez y ‘Chicho’.

Además, algo con lo que no contaban los participantes del reality show es que también tenían un tiempo limitado en la despensa para escoger todos los ingredientes necesarios para su preparación y en caso de excederlo, quedarían encerrados allí y por cada ingrediente que sacaran, les descontarían un minuto. Las emociones estaban al límite.

El desafío consistía en hacer un plato donde el ingrediente principal, aquel que debía brillar, era el atún y aunque hubo elogios para algunas preparaciones, como lo fue la pizza de ‘Chicho’, hubo otros que no corrieron con la misma suerte, como lo fue el caso de Aco, quien presentó unos tomates encurtidos que no gustaron. Además, los jurados aprovecharon su intervención para decirle al actor que debía estudiar más para no quedarse atrás de sus compañeros.

Una de las reacciones que más llamó la atención de los usuarios por medio de las redes sociales fue la de Isabella Santiago, quien además de contar con muy poco tiempo para realizar su plato (10 minutos), se mostró molesta cuando el chef Jorge Rausch tomó la palabra al momento de juzgar su “Pimentón sagaz”.

“Tú sabías que el queso no debía ir”, le comentó el chef, de manera jocosa, inmediatamente Isabella le contesta con toda la seriedad del caso diciéndole “Y cómo lo iba a saber”, reacción que confirmó una vez más la molestia de la actriz. En ese momento Nicolás de Zubiría, desde el fondo del set, le hizo un gesto con el que la invitaba a calmarse un poco, finalmente Rausch le respondió diciéndole “como tú sabes todo...”.

Así mismo, Jorge le comentó diciendo que no era culpa de ella que su plato no hubiese estado al nivel que se esperaba, sino de Tatán al asignarle tan poquito tiempo. Isabella trató de defenderse diciendo que no pensaba fuese culpa del deportista, a lo que Rausch le replicó inmediatamente diciendo “No te dije que qué piensas, te dije lo que yo pienso”, finalizando así su comentario.