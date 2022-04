Jenn Muriel respondió que siente al tener un novio con tanta plata

El nombre de Jenn y Yeferson Cossio dio mucho de que hablar y no por su buen contenido en internet, ni por la buena relación que tienen, sino porque a Yeferson lo acusaron de haberle sido infiel a Jenn con Aida Victoria Morales. En ese momento el influencer afirmó por medio de su perfil que su relación con Jenn había terminado por diferentes problemas internos, sin dar más detalles.

Pero al poco tiempo vimos a Cossio saliendo mucho con Aida ¿qué pasó ahí? Para muchos fue extraño, pero la relación solo fue efímera y no duró más allá de algunos días, ya que Aida confirmó que las cosas no pudieron ser porque simplemente no se había dado, pero no tenía nada que ver con Jenn, teniendo en cuenta que ellos se habían dejado antes de que ella apareciera en la historia.

Al final de la historia, Yeferson terminó volviendo al lado de Jenn y pidiéndole perdón por el dolor que le causó, confesando que al igual que ella, él pasó noches de insomnio y de tusa por no tenerla a su lado. Ahora que ya están juntos, continuaron con su vida social y subiendo fotos juntos demostrando su amor. Sin embargo, los seguidores no perdonan y no desaprovechan la oportunidad de recalcarle que Cossio estuvo pensando en reanudar su vida amorosa con otra persona.

En esta oportunidad le preguntaron a Jenn en una dinámica que qué se sentía tener una novio con tanto dinero, a lo que ella contestó “Esas preguntas me parecen tan chistosas o sea que debería sentir uno. Yo me siento muy feliz por él porque le va super bien en su trabajo, en todo lo que hace, él es demasiado pro” afirmó ella.

Varios aseguran que a pesar de que ella no lo acepte se siente feliz porque no la mantiene pero si le da muchas cosas y viajes.