Pillan a Salvador, hijo de Mateo Carvajal y Melina Ramírez, viendo a mujer con poca ropa

Salvador es un niño bendecido al tener a dos padres que han demostrado que lo aman. Sin embargo, ha tenido que lidiar con dividir su tiempo entre los dos famosos: vive con su mamá Melina, pero por supuesto, comparte ciertos días con su padre, quien vive en Medellín y la mayor de tiempo solo se comunica con él por medio de videollamadas.

Lea también: “Ya córtenle el internet”: Le cierran la cuanta a Yina Calderón en Instagram

Hace poco Mateo mostró en sus redes sociales que se llevó al niño para compartir con él de paseo, a jugar y comprarle algunos juguetes, creyendo que con esto evitaría que extrañara y llorara por Melina. Pero contra todo pronostico, el niño estaba tan feliz de verlo que no le dio ni miedo, ni tristeza de alejarse de su madre.

Por supuesto los dos han estado demasiado felices de verse y de compartir de nuevo. Entre las actividades que realizaron Mateo y Salvador estuvieron en el mar divirtiéndose, pero su buen susto sí se llevó Mateo ya que a la hora de tirarse de un rodadero inflable, debido a que se resbaló, casi se pega con el niño. Afortunadamente ninguno de los dos salió herido y el Salvador no alcanzó a tomar agua.

Pero eso no fue todo lo que pasó en la aventura de Salvador con su papá Mateo. Pues de hecho lo más comentado del encuentro en redes sociales fue un video que compartió Mateo, donde estaban en un avión sentados y Salvador tenía un celular, el niño se encontraba viendo varios videos. Lo llamativo del tema, era que el pequeño no quería ver otro que no fuera el de una mujer que aparecía con una pantaloneta corta bailando por detrás. A pesar de que Mateo intervino

y en varias ocasiones cambió de video, el niño estaba empeñado en seguir viéndolo, pues volvía y lo ponía feliz riéndose.

Lea también: ¿No que se habían separado? Laura Acuña apareció en una foto familiar al lado Rodrigo Kling

El hecho llamó tanto la atención que hubo varios comentarios encontrados en redes sociales, a algunos les parecía demasiado gracioso el video, afirmando que “de tal palo, tal astilla” y otros aseguraron que no es un contenido que tuviera que consumir a su corta edad. Cabe destacar que, Salvador no tiene ni siquiera 3 años.