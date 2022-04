Farina revela que fue difícil impulsar su carrera por ser mujer

Las mujeres se hacen cada vez más presentes en el mundo del espectáculo, bien sea en grandes películas o logrando conseguir altos puestos en las listas musicales, y la cantante colombiana Farina no es la excepción. Sin embargo, confesó que durante sus inicios su camino fue bastante duro precisamente por ser mujer.

A través de una entrevista con el diario El país, la intérprete de “Bendecido” comentó que una de las razones por las cuales le costó tanto hacer despegar su carrera se debía a que no había mucha presencia de mujeres en la música urbana, un género que estaba predominado por los hombres durante sus inicios en el mundo musical.

“Yo me enamoré escuchando estas culturas, música de otros países, y me dediqué a hacer música urbana. Pero en ese entonces no había una mujer, además de Ivy Queen que nos representara a nivel mundial. Por eso fue al comienzo muy difícil, y la gente me vio haciendo escuela delante de todo el país”, confesó Farina.

También agregó que tuvo complicaciones para que el público colombiano aceptara el género musical en el cual estaba comenzando, argumentando que en el país se escuchaba más la música “pop, o más vallenato, o más ranchera, más folclor, y la música urbana no era nuestro fuerte”.

Las dificultades hicieron más fuerte a Farina

Durante la misma entrevista, la colombiana destacó que a pesar que tuvo bastantes obstáculos al inicio de su carrera, siente que fue una bendición de la cual está agradecida porque la ayudó a crecer y a esforzarse más por sus metas.

“Yo agradezco todo eso, agradezco el no apoyo, porque eso me incentivó a crecer y a evolucionar más, y a mostrarle a la gente que sí era posible” dijo, aclarando también que llegó a recibir afecto de cierto público en sus inicios: “Así como había gente que no estaba de acuerdo con lo que yo hacía y no entendía lo que yo hacía, tenía un montón de gente que me sigue acompañando”.