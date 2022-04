La traumática experiencia que vivió Mónica Rodríguez con un taxista

Además de tener presencia en el mundo de la pantalla chica, Mónica Rodríguez también se ha caracterizado por interactuar mucho en las redes sociales, publicando desde contenido de interés social hasta detalles más personales. A propósito de esto último, la colombiana aprovechó para compartir el complicado viaje que hizo con un taxista, el cual la dejó con algunos sustos.

A través de su cuenta de Twitter, la presentadora de noticias le comentó a sus seguidores que el pasado domingo tuvo un viaje bastante inusual con un taxista de Bogotá, compartiendo con sus fanáticos que pudo experimentar de primera mano cómo conducen los novatos, haciendo alusión a la tosca habilidad de manejo del conductor.

“Creo que me acabo de subir con un taxista que recién sacó el pase. Lo de los cambios no es lo suyo. Pucha, voy pariendo micos jajaja”, reseñó Mónica Rodríguez en la red social, comentando también que a pesar de lo complicada que fue la experiencia tenía “toda la paciencia del mundo”.

Al final, la periodista no comentó cómo terminó su viaje con el taxista, pero su experiencia relatada en Twitter dio mucho material para generar todo tipo de comentarios de parte de sus seguidores en la red social.

Los comentarios de sus seguidores

A través de diversos tuits, varios de los fans de Mónica Rodríguez se pronunciaron con todo tipo de mensajes que iban desde anécdotas similares que habían vivido, pasando por crear memes, hasta cuestionar la intención de su mensaje.

“A mi me tocó una vez una señora que le echa a la madre a todo el mundo, y no respetaba el semáforo. Y otro día una chica que parecía modelo (literal), una vieja linda, bien hablada, etc. Me decía que le había tocado manejar porque no consiguió trabajo en su profesión”, escribió un usuario.

“Tranquila. Quién sabe cómo sea su historia (la del taxista) que tuvo que ponerse a manejar sin saber bien, tal vez luchando por la vida... Tal vez”, escribió otro de sus seguidores.

