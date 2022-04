Mónica Rodríguez le responde a los que “se fijan en todo” en sus publicaciones

Si bien las celebridades cuentan con una gran cantidad de privilegios por su estatus de figura pública, también tienen algunas desventajas como el hecho de estar siempre expuestos a la mirada de curiosos. Y un ejemplo de esto lo vivió recientemente la presentadora de noticias Mónica Rodríguez, quien a través de su cuenta de Instagram le respondió a esos usuarios curiosos que “se fijan en todo”.

Puede leer: Ellos son los hijos de Mónica Rodríguez, con los que rara vez se deja ver en fotos

En una de sus historias publicadas en la red social, la colombiana subió una foto en la que mostraba que estaba disfrutando de un libro de Alberto Linero en una habitación de su casa, mientras de fondo se veía su mascota y un gran televisor. Pero horas después Mónica cuenta una cómica anécdota que le sucedió con esta imagen que compartió, alegando que despertó la curiosidad de muchos.

“Es muy chistosa la gente cómo se fija en todo cuando uno sube una fotografía. Subí una foto del libro más reciente de Alberto Linero y la gente preguntó: ‘oye, ¿qué es lo que tenías ponchado en el televisor?”, dijo Mónica Rodríguez con una sonrisa. “Yo tengo mi Spotify aquí, entonces cuando yo leo a mi me gusta poner o jazz o música clásica para leer porque me relaja y me deja concentrar muy bien”.

Lea también: Así respondió Mónica Rodríguez a quienes piden que la saquen de ‘Día a día’

Mónica Rodríguez está al día con las plataformas

Si bien en más de una ocasión ha dejado ver que es amante de los libros, la periodista también disfruta de los avances tecnológicos, comentando que en su televisor y en su teléfono cuenta con varias plataformas de entretenimiento.

“La ventaja de este televisor es que tú tienes ahí todas las aplicaciones que tienes en el celular. Yo no solamente tengo todas las plataformas para ver televisión sino que adicionalmente tengo mi Spotify aquí”, dijo Rodríguez, además de comentar que en un futuro le estaría mostrando a sus seguidores curiosos qué otras funciones tiene.

Instagram: @monyrodriguezoficial

Instagram: @monyrodriguezoficial

Instagram: @monyrodriguezoficial