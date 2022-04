A Mónica Rodríguez no le cuadra la versión de que Freddy Rincón iba manejando

Mónica Rodríguez, presentadora de Noticias Uno, al igual que otros periodistas colombianos dudan de la versión dada por la Fiscalía en la que se señala que Freddy Rincón iba manejando la camioneta en la que se accidentó y que desencadenó en su muerte.

La camioneta en la que se movilizaba el exjugador de la selección colombiana se estrelló la madrugada del lunes contra un autobús de servicio público en cercanías del estadio Pascual Guerrero de Cali.

Rincón, de 55 años de edad, fue ingresado a la Clínica Imbanaco por un trauma craneoencefálico severo por lo que fue sometido a una cirugía que duró dos horas y 45 minutos tras lo cual se agravó hasta morir.

En medio de la investigación, en el más reciente reporte del ente investigador, luego de recolectar los estudios forenses, el Fiscal General de la Nación confirmó que el Coloso de Buenaventura era quien manejaba la camioneta al momento del impacto.

“Se llegó a esa conclusión soportado en los forenses de Medicina Legal, estudios técnicos y corroborando con testigos y las cámaras. En ese sentido, ese es un primer aporte a esta investigación. Efectivamente Freddy Rincón, conforme a la investigación, conducía el vehículo”, aseguró el fiscal Francisco Barbosa.

Esta versión oficial ha despertado muchas dudas entre varios periodistas, incluida Rodríguez que en sus redes sociales manifestó: “No entiendo. Si Freddy iba manejando ¿cómo murió él y no quien recibió el fuerte golpe del lado del copiloto?. No me cuadra. Todo muy raro”.

Si Freddy iba manejando ¿cómo murió él y no quien recibió el fuerte golpe del lado del copiloto?.

Todo muy raro. — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) April 21, 2022

Melissa Martínez, periodista deportiva, también cuestionó los hechos, aunque simplemente publicó una foto con la palabra “pero…”, dando a entender que no le cuadra el tema.

Pilar Velásquez apuntó: “Me niego, algo o a alguien encubren” y también compartió una foto del vehículo pidiendo “Explíquenme....”.

Clara Giraldo, dijo: “Que cobarde enlodar a quien ya no se puede defender”.

Que cobarde enlodar a quien ya no se puede defender.

Angela Collazos, presentadora de Red Más, compartió un video, diciendo: “Pero en este video se ve el momento en el que estos dos hombres salen del carro, uno de ellos del lado del conductor. ¿Ahí qué?”.

La @FiscaliaCol asegura hoy que Freddy Rincón conducía el vehículo en el que se estrelló; según testigos, pruebas forenses y videos. Pero en este video se ve el momento en el que estos dos hombres salen del carro, uno de ellos del lado del conductor. ¿Ahí qué?

Además de periodistas, son múltiples los comentarios de diversos usuarios a los que no les cuadra para nada la versión dada por la Fiscalía General de la Nación.