Aída Merlano se disculpó por los eventos polémicos de su cumpleaños

Desde hace varias semanas, el mundo del espectáculo colombiano ha estado hablando de un evento que prometía ser uno de los más grandes del momento: el cumpleaños de la influencer Aída Victoria Merlano. Sin embargo, diversos sucesos incómodos se llevaron a cabo en la fiesta, llevando a la anfitriona a disculparse con sus seguidores e invitados por las diferentes polémicas que se vivieron en la celebración.

A través de su cuenta de Instagram, la venezolana de 23 años publicó varios videos en sus historias en los cuales justificaba algunas de sus acciones durante su cumpleaños, aprovechando para disculparse por varias cosas que hizo y que sucedieron en el polémico evento.

El caso de los regalos

Uno de los momentos más polémicos de la celebración fue que Aída Victoria comenzó a revelar el contenido de sus regalos, incluyendo la cantidad de dinero que algunos invitados le habían dejado. Esto causó incomodidad entre sus seguidores ya que para muchos fue algo innecesario que dejó “en pena” a muchos de sus allegados. Pero a propósito de esto, la influencer ofreció disculpas.

“Para mí, ni el dinero ni el sexo son un tabú y ser políticamente no me interesa pero yo siento que la ca*** de todo corazón. Y como públicamente lo hice, públicamente me voy a disculpar porque creo que el tema de abrir regalos todo el mundo lo hace, pero haber dicho específicamente cuánto dinero había en cada sobre estuvo muy mal de mi parte”, dijo Aída Victoria en una historia.

“No porque se vea mal sino porque fui muy poco empática con la gente que tuvo un detalle de llevarme algo en mi cumpleaños y yo exponerlos a este juicio. Entonces no estuvo bien que yo dijera eso, y lo tengo que reconocer y en verdad de todo corazón les pido una disculpa”, concluyó.

El caso de Yina Calderón contra Lina Tejeiro

Uno de los seguidores de Aída le preguntó por qué invitó a Yina Calderón a la misma fiesta donde estaría Lina Tejeiro, sabiendo que había un conflicto entre ambas y que eso podía traer un evento polémico tal y como sucedió.

La influencer comentó que a pesar de las riñas que había entre ambas, no podía dejar de invitar a ninguna ya que ambas son grandes amigas de ellas. También redactó que Yina había reconocido que se había portado mal en la fiesta y que solo había asistido para dejar las cosas claras con Tejeiro.

Instagram: @aidavictoriam

