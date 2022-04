Aida Victoria Merlano es centro de críticas por echar en cara el regalo que no recibió por el Team Rayo

Aida Victoria Merlano siempre se ha destacado por ser una persona demasiado clara y sincera en redes sociales, teniendo en cuenta que ese ha sido el tipo de contenido que ha resaltado en su perfil. Por eso mismo, no duda un segundo a la hora de responder alguna crítica que, sobretodo, sus colegas influencers algunas veces le hacen.

El pasado fin de semana se llevó a cabo una de las fiestas del año, pues sabemos que Aida se ha destacado por tener muchos amigos en todo lado y ser bastante fiestera, más cuando se trata de su propio cumpleaños, en la que organizó absolutamente todo para que fuera perfecto y poder recibir a sus invitados.

La cumpleañera brilló por su cabello rojo, nunca antes visto, además de su vestido casi transparente que dejaba ver su silueta y sus atributos, que para muchos, son hermosos. Además de la gran fiesta, la polémica fue también centro de atención, ya que Yina Calderón, una de las amigas cercanas a Aida, no podía faltar con algún comentario, esta vez dirigido a Lina Tejeiro, pues literalmente le buscó pelea dentro de la misma fiesta, algunos afirman que casi la daña. Sin embargo, las cosas no pasaron a mayor y la fiesta continuó.

Como no tuvimos muchas historias por parte de la misma Aida Victoria, fueron los días posteriores en los que todo el mundo estuvo pendiente para enterarse de qué tanto pasó esa noche, así que en medio de una dinámica donde la influencer estaba mostrando sus regalos, le preguntaron si el ‘Team Rayo’ le había dado algún detalle, a lo que ella contestó que no, lo que para el mismo ‘Team’ fue un detalle feo teniendo en cuenta que ellos habían hecho su mayor esfuerzo para poder acompañar a Aida en su noche, así que era necesario sacar en cara y contar quien había dado regalo y quien no.

Ante esto Aida no se quedó callada y afirmó que ella nunca hizo juicio en sus comentarios ni se refirió a si estaba bien el detalle o no, añadiendo que ella hacía una fiesta de cumpleaños por compartir con sus amigos, más no por los regalos, así que ante eso, el único que se estaba victimizando era él mismo.