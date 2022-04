Aida Victoria Merlano ha reaccionado a tanta polémica que se desató en su cumpleaños

Han pasado ya varios días desde la fiesta de Aida Victoria, y aun así las cosas que pasaron esa noche, siguen sonando en redes sociales, especialmente por las peleas que se desataron, unos metidos en engaños amorosos, otras que supuestamente se iban a pelear físicamente en plena rumba.

Obviamente las redes sociales no perdonan y tampoco dejan de hablar del tema, teniendo en cuenta que definidamente los rumores que andan sonando en redes sociales están más candentes y fuertes que nunca, sobre toco con la pelea de Lina y Yina Calderón, en donde literalmente Yina quedó bastante mal ante los ojos de los seguidores, teniendo en cuenta que sus acciones estando tomada, no fueron las mas correctas para la mayoría, y por supuesto el hecho de ir a buscarle pelea a Lina, según Karen.

Pero lo cierto es que ahora, luego de tantos comentarios, Yina por fin habló del tema en sus redes sociales aclarando la situación bastante molesta, pues afirmó que:

“Acerca de que yo le iba pegar a Lina Tejeiro, es totalmente falso, o sea con decirles que yo fui una de las primeras en irme de la fiesta porque ya me sentí como muy tomada y preferí irme. Yo no tengo la culpa que ella estuviera sentada en la mitad de la pista, obviamente para ir a la puerta, para ir al baño, yo tenía que pasar por ahí, en una ocasión si me iba a acercar a decirle como ‘mira cuál es le problema, relajemonos’ y ahí se metió esta niña Karen Sevillano. Mira Karen, yo te voy a decir una cosa, estuve viendo algo que subiste, la que tiene que buscar psicólogo sos vos para que dejes de andar de lambona, no te metas en problemas que no son tuyos, yo contigo no me meto”

“Vea eso no fue un cumpleaños, eso fue la caja de Pandora”

Ante todos estos problemas, Aida reaccionó de una manera muy sencilla pero que dice mucho, pues compartió un video un video volteando los ojos y nombrando todo lo que está pasando ahora mismo en redes sociales debido a una pequeña fiesta que ella formó para su cumpleaños.