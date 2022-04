Amigas de Yina Calderón están preocupadas por ella ¿Necesita psiquiatra?

El mes de abril se convirtió en el mes de las fiestas de influencers, pues recordemos que hace poco vimos a Andrea Valdiri botar la casa por la ventana en su matrimonio con Felipe Saruma, algo que ya nos esperábamos. Estuvo lleno de polémicas no solo por las excentricidades que hubo, sino por Epa Colombia, que tras de llevar “colada” a la boda, fue “tacaña” con Andrea y no le llevó sobre con plata.

Ahora, los creadores de contenido más importantes de internet se volvieron a reunir para la fiesta de Aida Victoria Merlano, en donde estuvo Lina Arroyave, Karen Sevillano, y la misma Yina Calderón, que dio de que hablar precisamente por el estado, para muchos deplorable, en el que se veía, debido a la cantidad de alcohol que consumió, ya que apareció ofreciendo unas palabras para Aida, afirmando lo mucho que la quería y admiraba por prácticamente sobresalir sin ayuda de nadie, teniendo en cuenta que su madre se en cuenta refugiada en otro país.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comentario que le hizo a Lina Tejeiro en frente de todos “A mi no me interesa ser amiga de Lina” afirmó la creadora de contenido, para luego acercarse a la mesa de la actriz ¿quería pegarle? Karen Sevillano asegura que ella estaba muy brava afirmando que Lina era egocéntrica y la humillaba.

No pasó a la agresión física pero Karen Sevillano asegura que definitivamente Yina no esta bien, y que después de todo lo que vio y las veces que ha compartido con ella en la vida real, Yina tendría un problema psicológico grave porque los comentarios y comportamientos que tiene no son de una persona razonable, añadiendo que le pide a ella y a su familia, que por favor tengan compasión y la internen en el psicólogo.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y aseguran que la influencer no necesita psicólogo, sino un psiquiatra.