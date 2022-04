Yina Calderón borracha en la fiesta de Aida Victoria Merlano ¿no que ya había superado el alcoholismo?

Abril se ha convertido en el mes de las fiestas de famosos definitivamente, pues las redes sociales están repletas de rumba y es que no podemos olvidar que estos dos fines de semana dos de las influencers más importantes botaron la casa por la ventana. Primero, tuvimos la boda de La Valdiri que fue millonaria, teniendo en cuenta que el salón contaba con varios espacios, estaba llena de comida, de trago e invitados excepcionales, además de los regalos que dio Andrea a sus seguidores, dándoles un Iphone de ultima generación y al resto, recordatorios de oro, literalmente, pues era una moneda con la cara de ella y de Saruma.

Ahora han ido apareciendo videos de la fiesta de Aida Victoria Merlano y debemos decir que se está hablando del tema por varias razones, primero, por los invitados que estuvieron presentes, Lina Arroyave, Paola Usme y la misma Yina Calderón entre varias personas reconocidas en redes sociales.

No conocemos todos los detalles porque Aida Victoria literalmente no compartió nada en sus historias, pero ha empezado, poco a poco, a compartir varios momentos de lo que pasó esta noche y en uno de ellos aparece Yina Calderón ofreciendo una palabras de amor para Aida, afirmando que era una mujer bastante fuerte y verraca porque a la corta edad que tiene ha logrado labrarse su camino propio, además porque no tiene una madre que la acompañe.

A pesar de las lindas palabras ofrecidas por ella, lo que más llamó la atención fue precisamente su estado, pues se veía que definitivamente tenía sus tragos encima ya que literalmente tenía lo que parecía ser cerveza. Las palabras fueron totalmente opacadas debido a su físico, ya que no podía hablar bien, estaba temblando y sus ojos se veían un poco perdidos.

Dicho comportamiento extraño a varios, teniendo en cuenta que la influencer había confirmado que su tema con el alcoholismo ¿y entonces? al parecer ella afirmó que no había dejado de tomar, sin embargo, tenía más control, teniendo e cuenta que antes tomaba hasta el amanecer y en cualquier lugar.