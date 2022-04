“Nadie te quiere Aco”, comentarios al actor por quitarle las llaves de la moto a Cristina Campuzano en MasterChef

Una nueva prueba llegó a la cocina de MasterChef pero esta vez en una prueba de campo alejados del estudio, dándoles una oportunidad de respirar un aire diferente y poder explotar la creatividad y crear nuevos platos. La prueba consistía en ir en moto hasta la despensa y llevar todos los ingredientes necesarios para la preparación que cada equipo tenía planeada. Pero todo iba bien hasta la disputa entre Aco y Cristina Campuzano tornó gris el ambiente.

En medio de la disputa por los ingredientes, a Cristina se le cayó parte del mercado y Aco pensó que lo había botado con intensión, ya que según el “Con la comida no se juega”, pero no contento, decidió quitarle las llaves de la moto de Cristina, dejándola sin la posibilidad de ir hasta su cocina y tuvo que regresar en una moto alterna y reducida de tamaño. Al llegar a la concina no pudo contener su enojo y le exigió un poco de respeto a Aco, sin embargo, se disculpo por haber dejado caer el mercado, pero dejó un ambiente un poco incomodo entre los equipos.

Sin embargo, en redes sociales los internautas no dudaron en poner en duda el accionar de Aco, llevándose comentaron grandes comentarios negativos “Ese Aco debería salir ya de master chef, que tal el juego sucio de quitarle la llave a Cris”, " Dios me libre de gente como aco”, “lo que se siembra se recoge. Aco quiso perjudicar al equipo verde y le están saliendo mal las cosas en su equipo.”, sin duda el accionar del integrante del equipo verde no fue del agrado de los televidentes.

Valledupar deshereden a ese hijo tan pecueco, que asco ese Aco #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/StiiflIhy1 — Catica S.P (@pscatherine) April 23, 2022