A pesar de las criticas, ‘Epa Colombia’ manifiesta que le va muy bien en su negocio

Las polémicas a las que se enfrenta ‘Epa Colombia’ parecen no tener fin, ya que cada día surgen polémicas, respuestas a una crítica, por su forma de vestir y su comportamiento en redes sociales. En las últimas horas Daneidy Barrera fue duramente cuestionada por su ex amiga ‘La Barbie’ al dejar en evidencia la dudosa procedencia de un componente de las reconocidas keratinas.

Lea también: La caída Nicolás de Zubiría de una moto durante su presentación en MasterChef

‘Epa Colombia’ se ha caracterizado por salir a defenderse ante la critica de cualquier persona que esté hablando de su empresa, de sus comportamientos e inclusive de sus relaciones sentimentales. Por eso que solo horas después de que ‘La Barbie’ subiera su versión de lo ocurrido, no dudó en responderle pero de una manera más sutil “Oye amiga, no sé, no entiendo por qué después de todo lo malo que dicen de mi ¿Por qué estoy tan bien?”, mencionó.

Lea también: “Bésame rápido”, Lina Tejeiro a creador de contenido en la fiesta de Aida Victoria Merlano

Y en redes sociales las reacciones no se hicieron esperar, algunos apoyando a la empresaria, pero la gran mayoría expresando su inconformismo ante los constantes “shows”, que hace en redes sociales. Por otra parte, están quienes han puesto en duda el origen y gran avance de la empresa de keratinas, llegando a comentar que su gran alcance ha sido gracias a dinero ilegal, pero son especulaciones que hasta el momento, las entidades gubernamentales no han podido comprobar, ya que ha mostrado sus pagos de manera pública constatando que su empresa y el dinero de la misma son completamente legales.