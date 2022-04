“Tatan no es tan diferente a Aco y a Tostao. Analicen sus comentarios y verán”: Del amor al odio.

MasterChef es uno de los programas preferidos por los Colombianos en las noches, pues han dejado saber, que el programa ha vuelto a ser familiar, ¿Por qué? esta temporada 2022, se ha destacado precisamente por el compañerismo que tienen entre los participantes, pues recordemos que la temporada pasada, una de las participantes mas polémicas, fue Carla.

Isabella, Tostao y Aco han sido unos de los participantes mas odiados de la temporada, pues se han destacado por sus comentarios fuera de lugar, ademas de atacar a otros competidores como Pamela.

El asco quería que le dejaran a Tatan o Manuela de equipo para seguir en coche sin mover ni un dedo, a Tostao hoy le toco hacer todo. #MasterChefCelebrityColombia — abcdefghijk (@abcdefghijkkjh) April 22, 2022

A pesar de ello, Tatan ha sido uno de los participantes mas talentosos del programa, mostrando que no solo tiene talento para la moto, si no también para la cocina, destacándose por su personalidad versátil, y sus comentarios graciosos.

Sin embargo, sabemos que nadie es monedita de oro, como dicen por ahí, y a pesar de las capacidades y el talento que ha demostrado el deportista, varios afirman, que Tatan podría comparase con Tostao y Aco, y no precisamente por su talento, si no por su personalidad y comentarios irritables.

Teniendo en cuenta los comentarios de los usuarios en internet, el talento de Tatan ha sobresalido por encima de todo, y de hecho, a quedado salvado del reto de eliminación de esta noche.

Que pereza Tatán ganando, es como ese compañero fastidioso al que las profes tenían que aplaudirle pa que no diera quejas. #MasterChefCelebritycolombia — CulturaPop (@CulturaPop18) April 22, 2022

Quien no se ha salvado ha sido Tostao y Aco, pues recordemos que han sido dos de los concursantes mas criticados del programa, ya que en la salida de Pamela, ni Tostao ni Aco, han querido despedirse de ella, ¿Han sido groseros? Lo cierto es que Tostao afirmo, que la verdad a él no le pareció correcto despedirse de ella, cuando no le nacía, sin embargo, ha sido igual criticado por su acción egocéntrica y envidiosa.

¿Tatan sera uno de los odiados en el programa de MasterChef? Al parecer el deportista no cumple con las expectativas de muchos, pero se ha destacado por su gran talento y creatividad en la cocina.