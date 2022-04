Los jurados quieren eliminar a estos participantes como a dé lugar en MasterChef

No es novedad que MasterChef salga tendencia en redes sociales y ahora mucho más teniendo en cuenta que los dos participantes más odiados de la competencia están juntos. Recientemente con la salida de Pamela, varios usuarios de Internet aseguraron que querían fuera a Aco, quien a pesar de destacarse por tener productos de buena calidad y platos gourmet, se han dado cuenta que su personalidad no va con el gusto de ellos.

Además porque la eliminación de Pamela, él hizo varios comentarios para que Pamela se desconcentrara y criticando su producto, ahora, luego que cometió su objetivo afirmando que no habría ningún participante con mala actitud después de Pamela.

Muchos de los seguidores en Instagram y Twitter afirman que Aco no merece estar en la competencia, al igual que Isabella Santiago, Tostado también se ha ganado el odio de varios seguidores del programa, afirmando que no tiene buen corazón y que definitivamente no tiene porque estar en la competencia, pues en repetidas ocasiones ha hecho comentarios que a muchos de los espectadores no le han gustado precisamente como lo hizo con Pamela, en alguna oportunidad, cuando trabajaron en equipo afirmó que Pamela estaba exagerando cuando ella al parecer se sentía muy mal.

Nueva noche, competencia nueva y ahora, los mismos jurados son los encargados de formar las parejas y Tostado y Aco fueron una de ellas, así que se hizo tendencia esta pareja y muchos están rezando porque alguno de los dos (si no es que los los dos) salgan eliminados del programa.

A pesar de qué los dos concursantes han sabido presentar su talento y sus capacidades cada noche muchos aseguran que no merecen el puesto solamente porque han sido malas personas con varios de sus compañeros.

A pesar de los comentarios, los dos famosos hasta ahora muestran su gran talento y no han quedado amenazados.