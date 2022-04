Sospechoso parecido entre la hija de Andrea Valdiri y la mamá de Felipe Saruma

Desde hace algunos años vimos que Andrea empezó a verse al lado de Felipe Saruma, pues ella misma contrató los servicios de él para ayudarla con la producción de los videos, ya que Saruma era reconocido precisamente por la calidad de contenido que subía a sus redes sociales.

Al poco tiempo vimos que Andrea quedó embarazada, algunos afirmaron que el papá era Lowe León, quien era su anterior pareja, pero ahora, luego de que la niña ya casi cumple un año, aseguran que el parecido que tiene a la familia de Saruma ¿por qué?

Luego de varios meses de trabajo y tanto tiempo compartido, los dos influencer se enamoraron profundamente, viviendo su relación en privacidad, porque la cosas valiosas se guardan, como afirmó Andrea, y finalmente han llegado al altar este fin de semana.

Desde que Adhara nació, la primer figura paterna que encontró al lado fue la de Felipe, quien ha estado en todo el proceso del embarazo y por supuesto todo su crecimiento, y el amor que Saruma siente por la niña es tan grande, que hace poco se tatuó su nombre en la pierna, confirmando el discurso que ofreció en su boda afirmando que no solamente se había enamorado de Andrea, sino de Isabella y de Adhara.

Ahora que ya oficialmente son familia, la mamá de Saruma ha compartido una foto con su hija, y Adhara, refiriéndose a ellas dos como sus gemelas, lo que generó varios comentarios que afirmaban que eran igualitas y que la genética no mentía ¿cómo así?, al parecer varias personas creen que el hecho de que el colombiano estuviera en todo el proceso de crecimiento y el amor que le tiene, ha logrado transmitirle tanto, que ahora hasta físicamente se parecen y otros que piensan que biológicamente si es de él “Pero en serio la bebé es igualita a Saruma, ojalá si sea de él, ese joven la ama” “Si es hija de Saruma si es el papá desde que nació” “A veces los hijos cogen rasgos de los papas adoptivos o de las personas que los crían, no sé porque, pero he visto muchos casos”

Lo cierto es que Adhara es hija biológica de Lowe León, sin embargo, al poco tiempo de quedar embarazada se separó de Andrea y hasta el sol de hoy, como dice la canción, no conoce a la pequeña Adhara.