“Ojalá no se aburra de ella”, Comentarios hacia Daniel Arenas y su relación con Daniella Álvarez

La relación de Daniella Álvarez y Daniel Arenas ha sido bastante comentada por los internautas desde que la hicieron pública. Sus seguidores más cercanos han apoyado incondicionalmente a Daniella desde su quebranto de salud donde tuvo que realizarse la amputación de su pierna izquierda y dejándole secuelas en su pierna derecha. Sin embargo, la ex reina de belleza, ha logrado superar todas las dificultades.

Dentro de su proceso de recuperación recién salida del quirófano, Daniella hizo público el rompimiento con su pareja de ese momento, con el español Lenard Vanderaa. Esto causó polémica en redes sociales ya que muchos empezaron a comentar que la razón de su separación había sido por la amputación de la pierna de Daniella, a lo que Vanderaa tuvo que salir a aclarar los motivos reales de su separación, dejando claro que por motivos de pandemia tuvo que regresar a su país.

Pese a sus recaídas de salud, terapias de rehabilitación constantes, Daniella Álvarez decidió darse una nueva oportunidad en el amor, y esta vez con el actor Daniel Arenas con quien se le ha visto muy feliz en redes sociales además de ser pieza fundamental en su día a día pese a sus limitaciones motrices. Es por este apoyo que muchos internautas han resaltado el amor que Daniel le ha brindado a la modelo, apoyándolos de manera incondicional “Eso es amor verdadero”, “Daniel está mostrando una faceta que nadie conocía, esa faceta de caballero, buen novio, hombre incondicional”, comentan algunos.

Pero no todo ha sido color de rosa, ya que muchos siguen dudando sobre la futura estabilidad de la pareja mencionando “Es demasiado lindo para ser cierto”, “Ojalá no se aburra de ella por que Dios mío le van a dar es duro en redes sociales”, “Ojalá que cuando terminen no lo vayan a tratar mal”

Los pequeños actos de amor que Daniel le ha brindado a Daniella de manera pública sin duda siguen siendo un ejemplo para muchos.