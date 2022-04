Carolina Cruz le mandó indirecta a Lincoln Palomeque a través de sus redes sociales

La triste noticia de la separación de la pareja llegó a través de las redes sociales cuando luego de varios rumores de divorcio, decidieron por fin confirmar la noticia. A pesar de no dar detalles de lo que pasó entre ellos, lo cierto es que Carolina ha dejado varios mensajes en su perfil, dándonos a entender que las cosas se acabaron porque ellos como pareja amorosa ya no estaba funcionando, probablemente el amor se había acabado y la comunicación ya no se estaba dando.

A pesar de ello, los dos famosos dejaron claro que seguirán siendo los mejores padres para sus hijos, como debe ser siempre, pues ellos al final de todo son la luz de su vida y su responsabilidad ante todo. Por lo que nos dejaron ver en la fiesta de cumpleaños de Matías, la relación de los dos es muy buena y están concentrados en el crecimiento de los dos niños, especialmente de Salvador, quien tiene una complicación de salud.

A pesar de que las cosas ya están habladas entre ellos, la verdad es que Carolina siguió publicando mensajes, al parecer, para él. En una oportunidad, la presentadora publicó un texto que hablaba de los fracasos del matrimonio, afirmando que una vez que el amor se apagaba, era mejor separarse por el bien de los dos y por el amor que alguna vez se tuvieron.

Ahora la colombiana publicó un concreto mensaje “si tu no vienes de una familia feliz, agarras todas esas cosas que te afectaron y conviertelas en lo contrario, haz que una familia feliz, venga de ti. Se mejor, rompe el ciclo.” y para rematar la misma Carolina añadió “dejar el ego atrás para aceptar y romper ciclos, ciclos que nuestros hijos no merecen repetir. De nosotros depende dejarle un mejor futuro” ¿Será que Palomeque tuvo algún problema con su pasado que finalmente no le dejó construir una familia feliz?