Se revelaron detalles inéditos de la separación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Carolina y Lincoln solían ser una de las parejas más estables de la farándula nacional, pues su relación empezó hace más de una década y se habían convertido en una de las familias más bonitas, y muchos creyeron que luego de la llegada de Salvador, su segundo hijo, las cosas estarían más estables que nunca, pero lo cierto es que de un tiempo para acá, en redes sociales hemos visto cierto alejamiento por parte de los famosos, jamás volvieron a compartir una foto juntos ni a aparecer en eventos. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente en redes sociales, suponemos que porque querían mantener sus problemas en privado, pero, las cosas tarde o temprano se saben y ahora el programa de Lo Sé Todo, ha revelado lo que pasó en medio del matrimonio.

Lea también: Luego de rock y rreguetón con el Estéreo Picnic, llegá la primera Batalla de Vallenato a Bogotá

A pesar de que Salvador llegó como fruto de inspiración, al parecer no mucho para la relación, pues los ha mantenido juntos ante los problemas de salud del pequeño, pero no románticamente, pues en el programa Osorio reveló que “Nos ha contado que, efectivamente, a Lincoln Palomeque y Carolina Cruz les sonó el pitazo final de este partido. Aunque en un punto del camino han decidido intentarlo, la cosa al final no funcionó, concluyendo que cada uno debía seguir con su vida, brindando lo mejor para cada uno de sus hijos. Final, final, lamentablemente, una de las parejas más queridas. Según nos dijeron, la repartición de bienes se encuentra en manos de los abogados para que cada uno se quede con lo que le corresponde y continuar su camino por separado” terminó confesar el presentador.

Lea también: Así reaccionó Yailin y Anuel AA cuando escucharon esta canción de Karol G

Por supuesto muchos de los seguidores ya sabían de esto, así comentaron que simplemente “lo que se ve no se pregunta” dejando claro que esta separación se veía venir hace rato.