Yina Calderón asegura haber superado el alcoholismo

Yina Calderón ha sido una de las figuras públicas con más polémica en redes sociales por compartir de manera particular su vida privada y los aspectos relacionados con sus emprendimientos, ya que han sido duramente criticados por tener una calidad dudosa. Pero su v ida personal siempre ha generado controversia.

Lea también: Ya nació el bebé de Mike Bahía y Greeicy Rendón

En varios momentos, algunos conocidos de Yina han dejado en evidencia algunos de esos momentos incómodos en redes sociales, como lanzar un televisor por la ventana de un apartamento desde una altura considerable. Sin embargo, este 20 de abril la empresaria afirmó que los escándalos es historia del pasado, asegura que no ha deja las bebidas alcohólicas del todo “Yo no he dejado el licor, es simplemente que lo he aprendido a manejar, porque yo sigo bebiendo, o sea, pero lo he aprendido a manejar. En diciembre nenes, era todo el día, era todo el tiempo, era una depresión…”, manifestó.

Lea también: Jessi Uribe y el hermoso video con el que agradece a Dios

Sin embargo en horas de la mañana de este 21 de abril, compartió unas historias de Instagram donde comentó que se encontraba en camino a Medellín para asistir al cumpleaños de Aida Victoria Merlano, pero lamentablemente no pudo asistir. En la serie de videos, muchos internautas aseguran que se encontraba en estado de embriaguez.

Lea también: Aída Merlano sufre un accidente al caer de una escalera: “No sé cómo no me fracturé”

Además, Yina había comentado que no ha dejado de todo el alcohol y lo ha estado controlando debido a que el problema de depresión está siendo tratado.