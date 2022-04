Aída Merlano sufre un accidente al caer de una escalera: “No sé cómo no me fracturé”

La influencer venezolana Aída Merlano suele mostrarse alegre y muy risueña en sus historias de Instagram, pero en unas recientes publicaciones las lágrimas predominaron ya que compartió con sus seguidores que tuvo un accidente en su casa al caer de una escalera durante la celebración de su cumpleaños.

A través de sus historias, Merlano comentó entre lágrimas que sufrió un accidente al resbalarse mientras iba bajando las escaleras de su casa, dejando saber que no solo fue el impacto del golpe sino también el susto que vivió: “Venía corriendo por las escaleras de medias y me resbalé como desde el quinto escalón. O sea, no sé cómo no me fracturé”.

“Ustedes no saben el sofoco que yo pasé. Es que mi escalera no tiene baranda, y es también como esa sensación de tirar a agarrar algo y que no hay nada y te vas. Aparte, caí sentada y me deslicé de ese escalón que caí, al de abajo y la piedra estaba ahí”, comentó la influencer haciendo referencia a una roca que estaba en los escalones finales.

En otra historia se puede ver que Aída Merlano posa junto a la piedra en cuestión, mostrando una cara de indignación. En el video se puede ver escrito: “Se vende piedra”.

Las consecuencias no fueron graves

A pesar que comentó que casi se fractura, las consecuencias de su caída no fueron del todo graves. En otras historias dejó ver que solo se trató de un gran susto y que como cayó sentada, el golpe fue minimizado.

Sin embargo, en un video mostró que le quedó un gran moretón en su glúteo izquierdo. “Pero vean cómo me amaneció. Así como se ve, dolió”, escribió en el clip mientras mostraba el golpe subiendo su short.

