“Ellos son tusa eterna y todo porque pasan los años y siguen cangrejiando”: Critican a Andy Rivera luego de que Lina confesara salir con alguien

Vuelve a ser tendencia la relación de Lina Tejeiro y Andy Rivera luego de que en meses anteriores salieran ciertas pruebas que para muchos era la confirmación del romance entre ellos, sin embargo, ellos dejaron que el tema sonara y sonara, pero nunca confirmaron o negaron la situación. Lo cierto es que varios están criticando a la pareja, pues afirman que ya han intentado tantas veces que al final no se está dando y ellos se niegan a aceptar que tienen que dejarse ir y por otro lado, luego del live que realizó Lina en donde salió llorando afirmado que no podía estar con la persona que amaba porque los usuarios en internet todo el tiempo le estaban recordando a Andy la última relación de Lina con Norman Capuozzo y esto no permitía que la relación fluyera, muchos apoyan la idea de que vuelvan ya que el amor entre ellos se ve.

Finalmente se dejaron oficialmente, pero por debajo y luego de varios meses, sus nombres volvieron a sonar juntos. Lina por medio de una dinámica en su perfil de Instagram, ha decidido hablar de su vida personal, afirmando que estaba saliendo con el hombre de sus sueños, pero por lo que vimos, varios de los seguidores se lo tomaron muy en serio cuando ella, al final del video, dejó claro que era mentira, no estaba saliendo con nadie ni conociendo al hombre de sus sueños, estaba sola y disponible.

Pero esta declaración la tomaron demasiado personal y ahora que Andy Rivera ha dejado una pequeña reflexión en su perfil, todos apuntan a que es una indirecta o tiene que ver con lo que dijo la actriz, pues habla de un corazón roto “Un corazón roto no se repara intentado que cualquier aparecido pegue los pedazos, estar con cualquiera en ese estado, solo fragmentará más los pedazos ya rotos, es mejor dejar que el dolor haga su trabajo”.

Y lo que para muchos fue una bonita reflexión, para otros simplemente fue una indirecta bien directa “Muy sospechosa la reflexión después de que Lina dijo en su cajita de preguntas que estaba saliendo con el hombre de sus sueños , ellos son tusa eterna y todo porque pasan y pasan los años y siguen cangrejiando” “Hay que aprender a soltar y si Lina está feliz conociendo a otro pues déjela” “Que pereza los tusa tóxica eterna” “Cuantos años sanando. Si saben ambos que no pueden estar con más nadie. Pues vuelvan y ya ... tanta pendejada” afirman algunos seguidores en redes sociales, ¿Deberían volver oficialmente?