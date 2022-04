“Para algunos seré exagerada”: Lina Tejeiro revela con qué planifica

Lina Tejeiro se ha convertido en una de las personalidades nacionales más queridas y más seguidas en redes sociales, no solo por su talento y su belleza, sino porque tiene una chispa en su personalidad que suele encantar a todos, además por la forma en que habla, muchos aseguran que es sincera y sin tapujos.

Hace poco la relacionaron sentimentalmente con Andy Rivera (otra vez), pues al parecer estos dos famosos se están convirtiendo en los ex’s que jamás podrán superar, y a pesar de tantos comentarios y “pruebas” lanzadas por medios y los mismos seguidores, ninguno de los dos confirmó o negó la situación.

Por medio de un video publicado por la misma actriz en sus redes sociales, varios aseguraron que Lina estaría esperando su primer bebé, sin embargo, ella rápidamente negó la posibilidad afirmando que solamente estaba sacando el estómago ¿por qué está tan segura? le han preguntado con qué planifica y no ha dudado en responder

“Yo planifico con condón y con pastillas, para algunos seré exagerada, pero realmente es que soy precavida. Condón para que no me contagien de ninguna enfermedad de transmisión sexual y con pastillas para no quedar embarazada” afirmó.

Sin embargo, dejó claro que en realidad si quiere ser mamá en algún momento de su vida “Aunque parezca que no, si quiero, solo que tal vez, no se ha despertado ese instinto maternal en mi del todo y pues todavía no me siento muy mamá, pero también debe ser que en algún momento llegará ese hombre que despierte en mi las ganas de formar una familia y tener hijos”

¿Será que pronto se unirá al club de las mamás al igual que su amiga Greeicy Rendón? por lo que nos está dejando saber, no muy pronto, teniendo en cuenta que no ha encontrado la persona de su vida y si está teniendo algún romance con el cantante, ha dejado claro que no se trata más que un simple amor pasajero.