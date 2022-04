Sin tapujos: Lina Tejeiro reveló cómo estuvo su último polvo

Lina Tejeiro se ha vuelto tan importante en redes sociales, que cuando no aparece por mucho tiempo, las diferentes personas y seguidores empiezan a extrañarla en gran medida, por eso mismo decidió darle un poco de tiempo a sus seguidores hablando de diferentes cosas de su vida, confesando que algo que no conocíamos de ella, es que era gran fanática del grupo ‘Aventura’ y de Silvestre Dangond.

Lea también: Cintia Cossio aparece con sus labios a punto de estallar

Como el tema de su embarazo ha estado en boca de todo el mundo, ella decidió hablar de sus planes de embarazarse, afirmando que por ahora no estaba en sus pensamientos teniendo en cuenta que ahora mismo no estaba con alguien estable y no había conocido al amor de su vida, ese hombre que la pusiera a pensar en formalizar y construir una familia, dejando claro que no era el momento adecuado, ¿Será que Andy no le está dando la estabilidad que ella necesita? por lo que comentó en sus redes sociales, no, solo se trataría de un amorío pasajero si es que realmente están de nuevo saliendo, pues ninguno de los dos ha confirmado o negado el rumor.

lina tejeiro

Pero el hecho de no ser una relación formal, no quiere decir que no puedan tener otro tipo de relación, que es lo que la mayoría en internet apunta, pues Lina reveló como fue su última relación sexual, confesando que literalmente la habían vuelto polvo. La declaración llegó luego de que un seguidor le preguntara “¿Cómo te fue con tu último polvo?” a lo que ella entre risas contestó “Muy bien, me dejaron hecha polvo, porque polvo eres y en polvo te convertirás” terminó por decir la actriz.

Lea también: Inició la preventa del concierto de los Guns N’ Roses y esto es todo lo que deben saber

A pesar de no tener una pareja estable desde hace tiempo, ella dejó saber en varias oportunidades que su vida sexual sigue activa, ¿será que su última relación sexual fue hace poco?