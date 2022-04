Cintia Cossio aparece con sus labios a punto de estallar

Cintia Cossio es una de las influencers preferidas en internet, no solamente porque ella tiene una personalidad bastante graciosa, sino porque la familia completa es reconocida por todo internet y en las calles, sobre todo por su hermano Yeferson. Sin embargo, junto a su esposo, crearon mucho contenido en sus redes sociales, ganando por supuesto sus propios fanáticos y seguidores, quienes, debemos decir, no se pierden nada de lo que pase en la vida de la influencer.

Lea también: Andrea Valdiri afirma que su belleza es por el gran “colágeno” que consume a diario

Hace poco nos enteramos de la terrible noticia de que Cintia estuvo en urgencias un buen tiempo cuando estuvieron de viaje por México, debido a que la colombiana fue drogada en plena rumba, ¿qué?, varias mujeres se acercaron a la familia con la “intensión” de tomarse unas fotos con ellos, sin embargo, al poco rato de esto, la creadora de contenido se empezó a sentir bastante mal, algo raro porque esa noche, afirma, no tomó alcohol.

Lea también: Lina Tejeiro y otras famosas que estuvieron al borde de la muerte

Terminó toda la noche en urgencias con una prueba en donde se confirmaba, tenía hasta éxtasis en su sangre. En esta oportunidad las cosas no estuvieron tan grave, pues no se trató de ninguna droga ni procedimiento mal hecho, sino de una condición que confesó, sufre de pequeña “Ayer me inició la inflamación. Empecé a hacer chistes, como siempre. Ya que me suponía que solo sería el labio lo hinchado…” empezó diciendo Cintia. A pesar de verse bastante hinchada, la verdad es que se veía graciosa y el toque de risa que ella misma le dio, hizo que la situación no se viera tan mal.

Pero a pasar el tiempo, lo hinchado ya no solo eran los labios sino la cara completa, ya tenía los párpados, los cachetes y por supuesto los mismos labios a punto de estallar “Ya me había tomado la dosis máxima de mi medicina y no paraba la inflamación. De igual manera seguía con mis chistes” ¿qué fue lo que le pasó? confesó que desde pequeña padece un trastorno que hace que su cara y sus vías respiratorias se tapen por completo, a demás de generarle bastante cólicos “Recuerdo que las primeras veces lloraba demasiado al verme la cara así, cuando empecé a coger madurez, me fui acostumbrando y piloteando la situación”, dejando claro que la situación, por fea que se ve, no es ta grave