Cintia Cossio muestra el miembro de su esposo ¿ya no hay pudor?

Sabemos que la familia Cossio no tiene pena de hacer restos o cosas que las personas normalmente no harían, sin embargo, si es cierto que podrían a veces pasarse de la raya con esto, y según varios usuarios, esta vez si lo hicieron, afirmando que definitivamente tiene que haber limites de confianza ¿qué fue lo que pasó?

Sabemos que los alcances de los creadores de contenido son bastante altos, de hecho, recordemos que sus nombres se escucharon cuando en medio de un reto creado por Jhoan, el cuál consistía en que Yeferson tenía que lograr 3 millones de seguidores en un tiempo determinado, sino no lo lograba, tenía que operarse los senos y si sí lo lograba, lo tenía que hacer Jhoan.

Al final terminó lográndolo, pero los dos lo hicieron, se operaron y duraron una semana con los implantes. La noticia se volvió mundial y fueron entrevistados por varios medios, llegando a ser uno de los influencers más arriesgados de todos. A pesar de tantas críticas, los dos afirmaron que solo lo hacían por diversión, no por dinero ni reconocimiento.

A pesar de que las bromas han bajado del nivel de intensidad y agresividad para muchos, la última broma o reto que han compartido en su perfil, ha generado comentarios encontrados, ya que mientras Jhoan grababa, Cintia por medio de su celular le mostró a su hermana el miembro de su esposo, y por supuesto su reacción fue con una grosería inmediatamente para terminar riéndose. Por supuesto ella no podía mirarlo de la pena, mientras Johan solo se burlaba fuertemente al igual que Cintia. Al final, el comentario que causó más gracia en los seguidores fue cuando Gisela, hermana de Cintia, afirmó que el miembro de Jhoan era bastante venoso.

En redes sociales se podían leer muchos comentarios de risa, sin embargo, otros afirman que la confianza definitivamente ya se pasó y hay límites para todo “Uy no la verdad mucho nivel. Para mi hay limites de confianza” “¿Eso es normal? Hay límites” “ustedes no tienen vergüenza” “esta gente da miedo en serio”, dejando en evidencia que entre ellos no existe la más mínima vergüenza y pudor.