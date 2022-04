“Creo que se llama esquizofrenia”: Usuarios en internet llaman “loco” a Anuel AA

El humor del puertorriqueño no está muy bueno por estos días, ya que hemos visto que Anuel AA ha publicado varios comentarios que al principio creyeron que eran indirectas hacia Karol G, teniendo en cuenta que la colombiana ahora se ha vuelto una de las peores pesadillas de la pareja, pues recordemos que en medio de una fiesta, el Dj de la noche puso todas las canciones de Anuel y Yailin, pero el público también quería escuchar canciones de la Bichota y al ponerlas, los dos salieron tan bravos que hasta él le lanzó un hielo en la cara.

Por supuesto el momento fue captado y viralizado en internet, dejando en evidencia que la amistad que había entre los dos, se había perdido completamente, pues el está empeñado en defender su relación con Yailin cueste lo que cueste, teniendo en cuenta que muchos en redes sociales se burlaban de ella o la comparaban constantemente con Karol G, afirmando que su nueva novia no le da ni en los tobillos a la colombiana.

En redes sociales los humos se subieron tanto que Anuel publicó varias historias luego de la presentación de Karol G en el Festival Coachella y cantara con toda la fuerza la canción ‘Mamii’ al lado de Becky G, convirtiéndose en una de las presentaciones más recordadas. Pero el comentario de Anuel no fue precisamente refiriéndose a la excelente presentación de la colombiana, sino porque varios afirman que la canción esta totalmente dedicada a él, así que terminó diciendo que él no era el estancado, ya que luego de tanto tiempo de haber terminado su relación, no andaba dedicando canciones.

Ante esta falta de respeto para él, se ha formado una serie de comentarios en su perfil y cuando las cosas parecían calmarse, los comentarios volvieron a aparecer y varios seguidores afirman que probablemente esta sufriendo de demencia y está peleando con sus enemigos imaginarios, pues el cantante publicó “Síguele tocando la puerta al diablo el tiempo suficiente y tarde o temprano, alguien te va a responder”, sin embargo, muchos quedaron perdidos sin saber exactamente a quien le peleaba “¿él con quién pelea?” “Con los enemigos que se creó en su cabeza” “Creo que se llama esquizofrenia” “Hombre este le ganó al Lowe en lo ardido” son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales, ¿ustedes con quien creen que pelea el puertorriqueño?