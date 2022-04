‘Epa Colombia’ aparece atacada llorando en redes sociales porque nadie quiere a su novia

Luego de todos los problemas en los que se ha visto enredada, la empresaria definitivamente se niega a salir de las tendencias en redes sociales, teniendo en cuenta que su nombre ha estado expuesto, primero, por su ruptura con Diana Celis, luego de varios años de relación y segundo, porque su nombre se vio manchado por su ex contadora quien la criticó y la tildó de mentirosa, además de afirmar que amenazó a su familia por un supuesto robo millonario en la empresa.

Pero la verdad es que luego de toda la entrevista que le hicieron a la ex contadora, el tema ha quedado quieto, sin embargo, su relación amorosa ha estado en el centro de todas las criticas en internet, ya que la mayoría de seguidores no está de acuerdo con la relación, pues la comparan constantemente con la futbolista afirmando que ella era mucho mejor, la incitaba a trabajar y la había acompañado en muchas oportunidades oscuras, como el mismo problema legal.

Epa Colombia

Sin embargo y como todo en la vida, el amor se acaba y rápidamente vimos a la empresaria al lado de la que era su mejor amiga y desde ese momento ha recibido mucho odio, afirmando que su nueva novia solo le hace gastar plata, le hace mantener a su hijo y a su mamá.

No podemos olvidar que este fin de semana la misma Andrea Valdiri mantuvo una pelea con ella por la presencia de Karol en su fiesta ya que ella no estaba invitada y Epa, sin permiso, la metió, lo que generó que el odio subiera mucho más en redes sociales cuando se supo la situación.

Ahora ha publicado un video en sus redes sociales, revelando una conversación con una amiga suya, afirmando que estaba cansada que criticaran a Karol cuando ella no tenía la culpa de nada, sin embargo, lo que también llamó la atención de todos es que en medio de la conversación, su amiga afirmó que ella no odiaba a Karol pero no le gustó para nada el detalle que tuvo ella con Epa Colombia ¿qué pasó? no sabemos, pues inmediatamente el video se corta y finaliza Epa Colombia afirmando que no está bien pero lo estará en algún momento.