Epa Colombia confesó que tendrá una bebé

Epa Colombia no solamente se ha destacado por ser emprendedora y ahora una de las empresarias más importantes, sino por su vida personal y su forma de hablar y decir las cosas, por eso es que muchos han sentido curiosidad, luego de conocer que terminó su relación con la futbolista Diana Celis y que empezaran a surgir rumores de infidelidad por parte de ella y falta de respeto y violencia por parte de Diana, respecto a que tan cierto es que Epa ya tiene otra persona en su vida, pues de hecho muchos pensaron que la colombiana estaba soltera debido a que su nueva novia no sabía llevarle el ritmo de vida que tiene, pues para nadie es un secreto que el estar en escándalos constantemente no debe ser fácil.

Por esto mismo Daneidy abrió su corazón y se sinceró con sus seguidores, quienes querían saber qué estaba pasando en su vida sentimental “Te voy a actualizar. Bueno, tengo novia, estoy enamorada, mi empresa sigue creciendo, busco que Dios, ya en semana y media estoy en el penthouse y con el tiempo y con los meses tendré una bebé” afirmó Epa Colombia.

Por supuesto muchos quedaron sorprendidos por la afirmación de la colombiana “La Epa es una niña inmadura ya tan rápido esta hablando de tener un bebe sin conocerla bien” “Ay Dios nos ampare de una mini Epa” “Ella hace rato quiere un bebé” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Muchos recalcan también que al parecer Epa no duró nada estando soltera y que dejó a un lado a Diana luego de tanto apoyo que ella le ofreció, además de pedirle los regalos que ella en algún momento le dio públicamente, sin embargo, muchos apuntan que la influenciadora solamente está diciendo este tipo de cosas para generar más polémica como lo ha venido haciendo últimamente ¿ustedes que dicen?